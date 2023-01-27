Россияне смогут стать «народными инспекторами» и фиксировать нарушения ПДД — журнал За рулем

Россияне смогут стать «народными инспекторами» и фиксировать нарушения ПДД

Опыт Москвы будет растиражирован на всю Россию.

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Любой сознательный гражданин может стать добровольным помощником ГИБДД. Для этого всего лишь надо иметь смартфон с установленным мобильным приложением «Народный инспектор».

Разработчик приложения уже выбран: группа компаний «Программный продукт» создаст федеральный аналог сервиса «Помощник Москвы», в котором москвичи снимают нарушения ПДД на телефон, а водителей затем штрафуют на основе этих снимков.

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Предполагается, что приложение будет готово в первом квартале 2024 года.

Согласно ТЗ, пользователи должны получить возможность в автоматическом порядке фиксировать нарушения требований дорожных знаков, парковки, стоянки, дорожной разметки, а также проезд по сплошной линии разметки и выезд за стоп-линию.

Источник: РБК

Фото: АГН «Москва»

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