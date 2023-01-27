Это продают в России: кроссовер Omoda C5 разбили в жестком краш-тесте

Китайские машины, продающиеся сейчас в РФ, в большинстве своем не чета тем, с которыми КНР заходила на наш рынок пару десятилетий назад…

Убедиться в этом можно по видеоролику независимой организации Euro NCAP, посвященному новому китайскому кроссоверу Omoda C5 — продажи этой модели совсем недавно стартовали в России. В рамках проведенного краш-теста защита водителя показала уровень 87%, защита пассажиров — также 87%.

Защита пешеходов тоже продемонстрировала довольно высокий уровень в 68%, а системы помощи водителю оказались эффективными в 88% случаев. Итоговый уровень безопасности Omoda C5 — уверенные пять звезд.

Переднеприводный Omoda C5 построен на новой платформе T1X, впереди у него подвеска McPherson, сзади — полузависимая балка. Габаритная длина — 4,4 м, клиренс — 190 см. Двигатель — 1.5 турбо, 147 л.с, работает в паре с вариатором. Цена — от 2 094 900 рублей.

Видео: Youtube / Euro NCAP

Фото: Euro NCAP



