Первый поехал: «ПАЗик» нового поколения тестируется на городском маршруте — журнал За рулем

Первый поехал: «ПАЗик» нового поколения тестируется на городском маршруте

Автобус CITYMAX-9 начали эксплуатировать в Павлове Нижегородской области.

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В конце прошлого года Павловский автобусный завод (входит в «Группу ГАЗ») начал производство новой модели автобуса среднего класса CITYMAX-9. Он стал первым представителем нового семейства городских автобусов.

Сошедший с конвейера автобус передан на тестирование в городских условиях пассажирскому предприятию города Павлово. Автобус уже вывели на маршрут.

Первый поехал: «ПАЗик» нового поколения тестируется на городском маршруте

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Автобус оснащают турбодизелем ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 214 л. с., и новой автоматической коробкой ГАЗ. CITYMAX-9 имеет длину 9 метров, вмещает 77 пассажиров. В автобусе — самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв. м).

CITYMAX 9 — это первая модель нового поколения автобусов «Группы ГАЗ», которое в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах компании.

Источник: Wroom.ru

Фото: https://autozavod.media/, скриншот видео Youtube

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