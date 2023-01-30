Hyundai ищет варианты возобновления производства в России

Завод в Санкт-Петербурге простаивает с весны прошлого года.

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Корейский концерн Hyundai совместно Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга ищут способы возобновить работу своего завода, заявил глава департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль в ходе встречи со студентами Образовательного центра корейского языка и культуры Института им. короля Седжона в Санкт-Петербурге.

«Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу», — отметил топ-менеджер Hyundai.

Он отметил, что городское правительство тоже «дорожит работой предприятия», и в этом смысле прилагаются «общие усилия, чтобы начать производство». Пока же завод и поставщики работают в ограниченном режиме, занимаясь выпуском комплектующих для обслуживания уже проданных автомобилей.

Ранее сообщалось, что на петербургском заводе Hyundai начали увольнять сотрудников. Процесс сокращения штата пройдет в два этапа, а продлиться он должен до 17 февраля. А 20 февраля на заводе объявлен рабочий день.

Источник: Фонтанка.ру

Фото: Hyundai