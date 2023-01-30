Россиян предупредили о штрафах за ненадлежащее хранение покрышек — журнал За рулем

Россиян предупредили о штрафах за ненадлежащее хранение покрышек

Наказание за это нарушение довольно серьезное.

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Пренебрежение правилом хранения автомобильных покрышек на машиноместах в подземных паркингах грозит штрафом до 15 тыс. рублей, предупредил специалист по пожарной безопасности и основатель мобильного приложения Fire Check Павел Козьминых.

Согласно правилам безопасности, на подземных автостоянках запрещено хранить горючие, крупногабаритные и легковоспламеняющиеся материалы и предметы, включая летнюю или зимнюю авторезину.

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Хранить резину необходимо в отдельных помещениях, пояснил Козьминых.

В то же время он напомнил, что в прошлом году штраф за нарушение требований пожарной безопасности был увеличен в пять раз для физлиц (до 15 тыс. рублей) и в два раза — для юрлиц (до 400 тыс. рублей).

При повторном нарушении правил суммы штрафов возрастают для граждан до 20 тыс., для юрлиц — до 800 тыс. рублей.

Источник: РИА Недвижимость

Фото: Unsplash

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