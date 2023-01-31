Улицу не чистили с начала зимы, и вот к чему это привело

Новосибирск снова попал в соцсети, как один из самых неочищенных от снега городов России.

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Снегопады в этом сибирском городе, мягко говоря, не редкость, а дорожные службы интенсивности осадков соответствовать не спешат. Очередной видеоролик из Новосибирска принадлежит разгневанной жительнице одного из домов на улице Полякова в Дзержинском районе. Она рассказывает, что за всю зиму проезды их двора не видели снегоуборочной техники.

Пытаясь попасть на работу, местные жители буксуют на своих автомобилях у дома, не в силах выбраться на улицу. Более того, застрял даже мусоровоз, обслуживающий этот двор. Пришедший ему на помощь точно такой же грузовик постигла та же участь... Около месяца назад новосибирский автомобилист возмущался состоянием улицы Вертковской — она тоже, по его словам совершенно не очищается от снега.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога