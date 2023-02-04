На чем ездит чемпион Формулы-1? Раскрыта коллекция Макса Ферстаппена

Нидерландец Макс Ферстаппен в сезоне 2022 года стал двукратным чемпионом мира в гонках Формулы-1, причем титул достался ему второй раз подряд. Межсезонье гонщики проводят по разному, в том числе и катаясь на личных автомобилях. И тут Максу есть из чего выбирать. В Сети опубликовали список машин, входящих в личную коллекцию двукратного чемпиона:
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
- подаренный родителями Renault Clio;
- первый самостоятельно купленный Renault RS 01 ($400 000);
- приобретенный после первой победы Porsche 911 GT3 RS ($400 000);
- дорожная версия Aston Martin DB11 из фильма «Спектр» с голландскими оранжевыми полосами на кузове ($200 000);
- Aston Martin Vantage 2018 года ($150 000);
- Aston Martin DBS Superleggera ($360 000);
- Ferrari 488 Pista ($331 000);
- Ferrari Monza SP2 ($1 800 000);
- Mercedes-Benz C63 S AMG ($78 000);
- гиперкар Aston Martin Red Bull Valkyrie ($2 700 000).
Суммарно коллекция оценивается в 6,4 миллиона долларов.
Источник: f1news.ru
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