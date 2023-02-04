На чем ездит чемпион Формулы-1? Раскрыта коллекция Макса Ферстаппена — журнал За рулем

На чем ездит чемпион Формулы-1? Раскрыта коллекция Макса Ферстаппена

Общая стоимость коллекции из 11 машин составляет около 6,4 млн долларов.

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Нидерландец Макс Ферстаппен в сезоне 2022 года стал двукратным чемпионом мира в гонках Формулы-1, причем титул достался ему второй раз подряд. Межсезонье гонщики проводят по разному, в том числе и катаясь на личных автомобилях. И тут Максу есть из чего выбирать. В Сети опубликовали список машин, входящих в личную коллекцию двукратного чемпиона:

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • подаренный родителями Renault Clio;
  • первый самостоятельно купленный Renault RS 01 ($400 000);
  • приобретенный после первой победы Porsche 911 GT3 RS ($400 000);
  • дорожная версия Aston Martin DB11 из фильма «Спектр» с голландскими оранжевыми полосами на кузове ($200 000);
  • Aston Martin Vantage 2018 года ($150 000);
  • Aston Martin DBS Superleggera ($360 000);
  • Ferrari 488 Pista ($331 000);
  • Ferrari Monza SP2 ($1 800 000);
  • Mercedes-Benz C63 S AMG ($78 000);
  • гиперкар Aston Martin Red Bull Valkyrie ($2 700 000).

Суммарно коллекция оценивается в 6,4 миллиона долларов.

Источник: f1news.ru

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