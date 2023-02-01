Песков одобрил идею вознаграждения за захват танков ВСУ

Это станет дополнительным стимулом для участников специальной военной операции, считает пресс-секретарь президента РФ.

Материалы по теме Танки для Украины — их плюсы и минусы

В России все чаще появляются обещания дополнительных вознаграждений за захват или уничтожение западной техники, передаваемой странами НАТО националистам. Такие заявления делают блогеры и политики. В частности, премию в 3 млн рублей за захват немецких и американских танков на Украине бойцам пообещал глава Забайкальского края Александр Осипов.

Инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение той или иной техники, в том числе танков Leopard и Abrams, — это дополнительный стимул для участников СВО, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно, а тем более если будут такие поощрительные меры. Я думаю, что энтузиастов будет еще больше», — ответил Песков на вопрос, как он относится к инициативе главы Забайкальского края Александра Осипова.

Материалы по теме Что иностранные эксперты говорят о Терминаторе

Пресс-секретарь президента также рассказал, что подобные обещания бойцам дают и бизнесмены:

«Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную технику, за захваченную технику. Это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех в меру возможностей способствовать, так или иначе, прямо или косвенно, ходу специальной военной операции и достижению основных целей».

Песков при этом отметил, что обещанная режиму Зеленского техника еще не поступила в войска и может вовсе не доехать до фронта. Напомним, что, например, США не сможет передать Украине обещанные Байденом танки — их у Штатов просто нет (свободных).

Чем Т-90М «Прорыв» отличается от танков противника? Они поступили в распоряжение всего несколько месяцев назад, но уже успели много раз показать свою эффективность.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: YouTube