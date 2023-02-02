Названы самые востребованные и «дорогие» профессии в автобизнесе

Работодатели активно ищут кадры в этой сфере, а медианная зарплата тут выросла на 30%.

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В группе профессий «Автомобильный бизнес» в 2022 году существенно выросла активность работодателей.

По итогам года эта сфера вошла в топ-10 по числу вакансий на платформе Авито Работа. Количество предложений в отрасли по сравнению с 2021 годом увеличилось на 15%, соискательская активность — на 12%.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Медианная зарплата в автобизнесе, по данным Авито Работы, в ушедшем году составила 65 000 рублей — на 30% больше, чем годом ранее.

Кого ищут?

Водителей (включая дальнобойщиков и сотрудников для служб такси и доставки);

специалистов для сервисных работ (автослесарей, автомойщиков, шиномонтажников; автоэлектриков);

менеджеров по продажам;

приёмщиков автомобилей;

операторов колл-центра.

Автослесарей искали на 10% чаще, востребованность автоэлектриков выросла на 30%. Также дилерские центры активно ищут сотрудников, способных усилить продажи и выкуп автомобилей.

Медианные зарплаты по некоторым специальностям:

таксисты — 100 000 рублей;

водители — 60 000 рублей;

дальнобойщики — 110 000 рублей;

автослесари — 60 тысяч рублей;

автомойщики — 37 тысяч рублей;

шиномонтажники — 50 тысяч рублей.

Общий объем предложений в прошлом году превысил 300 тысяч, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом.

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Источник: Пресс-релиз Авито.Работа

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