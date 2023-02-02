Названы китайские авто, которые в январе «рванули» по цене — журнал За рулем

Названы китайские авто, которые в январе «рванули» по цене

И подорожание нешуточное — от 29 до75 процентов.

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Рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили (РРЦ) в январе 2023 г. Проанализировало маркетинговое агентство НАПИ.

За исходные данные аналитики брали автомобили популярных китайских брендов в минимальной комплектации. Оказалось, что за год автомобили подорожали на 29–75%.

Названы китайские авто, которые в январе «рванули» по цене

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Стоимость этих машин в январе текущего года стартовала с отметки в 1,95 млн. руб. за Haval Jolion и доходит до почти 4,2 млн руб. за Haval H9.

Наибольшая динамика по ценам наблюдается у модели Chery Tiggo4 (+75,4%): в январе 2022 года автомобиль стоил 1 139 900 рублей, а в январе 2023-го уже 1 999 900 руб.

Chery Tiggo 8 Pro прибавил 73,5%: с 1 999 900 до 3 469 900 рублей. А меньше всего подорожал Haval F7 (29,2%): с 1 779 000 до 2 299 000 рублей.

За эти деньги в январе 2022 г. автопроизводителями предлагался широкий перечень новых «некитайских» автомобилей, официально продаваемых в России, включая премиальные Audi, Lexus, Volvo и др. Для сравнения — Suzuki Vitara стоила всего 1 969 000 рублей, сегодня за сравнимые деньги можно купить только Haval Jolion.

Источник: статистика НАПИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

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