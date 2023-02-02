Стало известно, когда покажут новую Ладу Весту NG

Демонстрация производства Lada Vesta NG в Тольятти может состояться уже 10 февраля. Презентацию приурочат к рабочему визиту на завод вице-премьера, руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Ему планируют показать сварочный и окрасочный комплексы главного завода АВТОВАЗа, а также процесс сборки автомобилей на конвейере.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Решение о переносе производства Lada Vesta NG из Ижевска в Тольятти было принято в июле прошлого года. Тогда же был разработан проект этого процесса, рассчитанного на семь месяцев.
В первых числах декабря первые собранные машины начали передавать сотрудникам завода для доводки мелочей, присутствующих на стадии подготовки производства.
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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
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