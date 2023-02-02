Стало известно, когда покажут новую Ладу Весту NG — журнал За рулем

Стало известно, когда покажут новую Ладу Весту NG

Ее производство организовано на новом конвейере.

Материалы по теме
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Демонстрация производства Lada Vesta NG в Тольятти может состояться уже 10 февраля. Презентацию приурочат к рабочему визиту на завод вице-премьера, руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Ему планируют показать сварочный и окрасочный комплексы главного завода АВТОВАЗа, а также процесс сборки автомобилей на конвейере.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Решение о переносе производства Lada Vesta NG из Ижевска в Тольятти было принято в июле прошлого года. Тогда же был разработан проект этого процесса, рассчитанного на семь месяцев.

В первых числах декабря первые собранные машины начали передавать сотрудникам завода для доводки мелочей, присутствующих на стадии подготовки производства.

  • «За рулем» теперь можно читать в  Viber

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров42
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: