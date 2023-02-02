Известно, когда Минпромторг ужесточит требования к выпуску автомобилей — журнал За рулем

Известно, когда Минпромторг ужесточит требования к выпуску автомобилей

Ранее, по просьбе российских автопроизводителей, были приняты упрощенные требования к автомобилям, произведенным в стране.

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Минпромторг РФ намерен в перспективе внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ. Они будут ужесточены после 1 июня — дата, после которой истекают упрощенные правила по их производству в стране, сообщило министерство.

Во вторник Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее российские автопроизводители просили продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года.

В Минпромторге вняли просьбам, но продлили «упрощенку» только до 1 июня 2023 г.  — постановлением № 855.

Упрощенные требования позволяют не устанавливать на новые машины ABS и ESP, а система ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешено ставить на машины двигатели с низким уровнем экологичности.

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Источник: РИА Новости

Фото: «Автотор»

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