Известно, когда Минпромторг ужесточит требования к выпуску автомобилей

Минпромторг РФ намерен в перспективе внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ. Они будут ужесточены после 1 июня — дата, после которой истекают упрощенные правила по их производству в стране, сообщило министерство.
Во вторник Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Ранее российские автопроизводители просили продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года.
В Минпромторге вняли просьбам, но продлили «упрощенку» только до 1 июня 2023 г. — постановлением № 855.
Упрощенные требования позволяют не устанавливать на новые машины ABS и ESP, а система ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешено ставить на машины двигатели с низким уровнем экологичности.
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Источник: РИА Новости
Фото: «Автотор»
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