Производство новой медиасистемы с навигацией организуют в России

Но собирать будут из китайских компонентов.

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В этом году компания МТС намерена начать производство собственной мультимедийной системы для автомобилей. Она будет иметь сенсорный дисплей и встроенную навигацию.

Производство организуют в Твери, но собирать «мультимедийки» будут из китайских комплектующих. В планах компании выпускать более 10 тыс. устройств в год, поставляя их отечественным и китайским автопроизводителям.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мультимедийные системы обычно поставляются вместе с автомобилем в качестве опции, но существуют и отдельно устанавливаемые устройства. Медиасистема МТС будет работать на базе ОС Linux или ОС Linux, совмещенном с Android, если ее удастся сертифицировать в Google.

«Она будет иметь сенсорный экран, на котором можно настраивать музыку, навигацию, систему кондиционера и др. Помимо этого к системе должны подключаться смартфоны на Android или iPhone», — рассказал неназванный источник.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: «За рулем»