170 сил, 6 секунд до сотни: заряженную ВАЗ-2107 выставили на продажу. Недорого!

По словам автора проекта, кузов разбирался «до болта» и красился дорогими красками и лаком. Только на малярные работы ушло более 120 тысяч рублей — это в ценах трехлетней давности...

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В Черкесске на продажу выставили ВАЗ-2107 в эффектном красном цвете. Машина 2007 выпуска с пробегом в 82 тысячи км внешне выделяется и колесами на дисках 17", однако большинство нововведений скрываются внутри — под капотом и в салоне. 16-клапанный двигатель от Приоры после форсирования выдает 170 л.с., что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Все вложения в мотор «тянут» примерно на 100 тысяч рублей. А вот коробка передач осталась стандартной, и ее предстоит беречь — иначе, говорит автор проекта, ее хватит не надолго. На всех колесах установлены дисковые тормоза от переднеприводных моделей ВАЗ. Задний мост доукомплектован стабилизатором и блокировкой дифференциала с усилием 8 кг. В салоне — сиденья от иномарки, руль от Приоры, с нее же перекочевал электроусилитель.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Общие вложения за несколько лет ведения проекта составили около полумиллиона рублей. А сейчас машина выставлена на продажу всего за 460 000 рублей.

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Источник: Avito

Видео: Youtube / Сергей Резниченко