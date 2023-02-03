На заправке перепутали бензин и дизель? Вот что нужно делать

Вам повезло, если вы не успели завести двигатель. Даем несколько дельных советов, как поступать в такой ситуации.

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Это не анекдот! Такое действительно случается — иногда по вине водителя, заправляющего машину самостоятельно, но чаще путаются работники заправки, при большом потоке машин зарапортоваться немудрено. Путают в обе стороны — заливают и дизель вместо бензина, и бензин вместо ДТ. Для начала разберем случай, когда вы заметили ошибку до того, как запустили двигатель с неверным топливом в баке.

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Проще всего это сделать по кассовому чеку или словам оператора — при этом нужно помнить, что в ситуации, когда машину заправляете не вы, вся ответственность ложится на сотрудников заправки. Не запускайте двигатель даже чтобы отъехать от колонки. Требуйте от руководства заправки вызова эвакуатора для доставки машины на СТО, где нужно будет снять бак, промыть его и заменить топливо на правильное.

А что делать, если все зашло немного дальше, вы уже завелись и поехали? Рассказывают эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин: