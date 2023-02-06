Завершение обгона через сплошную узаконивать нельзя. И вот почему

Сейчас активно обсуждается тема о возможности изменить правила дорожного движения и не наказывать водителей, если они начали обгон там, где положено, а завершили — через сплошную линию разметки.
У этого предложения есть как сторонники, так и противники. Сторонники понимают, что выезжать на полосу встречного движения, отделенную сплошной линией разметки (или двумя), опасно и потому запрещено. Но надеются на благоразумие водителей, которые лишний раз подвергать опасности себя и другие не станут.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Я считаю, что подобные инициативы будут возникать еще не раз, но уверен, что никаких изменений в этой части сделано не будет, так как это невозможно отрегулировать, и мы все равно окажемся в большой зоне злоупотреблений. Сразу возникает вопрос — что значит, завершить обгон? Это 10 метров, 50 метров? Как объяснить инспектору ГИБДД, что вы закончили обгон не за 50 метров, а за 150?
Отчасти эта проблема решена тем, что знаки, которые в советское время устанавливали только с правой стороны, стали ставить с двух сторон. К примеру, если вы начинаете обгонять грузовик, и в этот момент грузовик загораживает надвигающийся по правой обочине знак «Обгон запрещен», то вы видите такой же знак слева на встречке. Вы понимаете (даже если разметка стерлась), что знак запрещает обгонять и возвращаетесь назад. Но такие дополнительные знаки стоят не везде, в основном на каких-то крупных магистралях.
Другая ситуация: знак появляется уже во время обгона, вы узнаете, что с этого момента обгон запрещен и должны принять быстрое решение — либо притормозить и «убраться» обратно на свою полосу, либо добавить газу и завершить обгон. Чаще всего обгон завершают.
Даже в этом случае остается некое «серое поле».
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