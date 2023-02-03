Появились «антикризисные» ПАЗики. Назад в СССР?

Официальные дилеры «Группы ГАЗ» начали получать автобусы среднего класса ПАЗ-3205/4234 с рестайлинговым оформлением передка.

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Отличить новый ПАЗ от прежнего довольно просто. В целом, оформление передней части кузова повторяет вариант, который использовался с 2014 года, но вот фары теперь другие: вместо двойных с каждой стороны используется единая — это классическая 7-дюймовая фара советского образца. Такие ставили на ПАЗы с 1989 по 2014 годы.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Это не единственный «привет из СССР»: ПАЗ-3205 и длиннобазный ПАЗ-4234 комплектуются мотором ЗМЗ V8 4.7 (заводской индекс ЗМЗ-523/524), производство которого велось с 1963 по 2021 годы, а в 2022-м возобновилось из-за санкционного дефицита двигателей для ПАЗов и грузовиков ГАЗ. Помимо этих двигателей в бензиновом и битопливном (бензин и пропан-бутан) исполнениях на «антикризисных» автобусах применяют и турбодизель ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра.

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Источник: Русские автомобили

Фото: https://vk.com/rusautomobile, Романа Яровицына (ИТАР-ТАС)