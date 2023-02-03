АВТОВАЗ увеличил в два раза продажи Granta и Niva в январе — журнал За рулем

АВТОВАЗ увеличил в два раза продажи Granta и Niva в январе

Его доля на рынке приблизилась к 40%.

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По итогам января 2023 года АВТОВАЗом было реализовано 17 635 коммерческих и пассажирских автомобилей. Рост к этому же периоду прошлого года составил 8,8%.

Лидером продаж стала Granta: за первый месяц года продано 11 910 автомобилей. Это в 2,8 раза больше, чем год назад. При этом рыночная доля Гранты выросла более чем впятеро, в итоге превысив 26%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Продажи автомобилей семейства Niva тоже показали рост: внедорожники Legend и Travel разошлись тиражом 4950 единиц, что на 94% выше показателей января прошлого года.

В 2023 году АВТОВАЗ планирует произвести более 400 тыс. автомобилей и занять порядка 50% на отечественном авторынке.

Ранее стало известно, что в феврале автозавод намерен выпустить 18 тыс. автомобилей.

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Источник: Автостат

Фото: ТАСС

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