Стало известно, сколько автомобилей АВТОВАЗ планирует выпустить в феврале — журнал За рулем

Стало известно, сколько автомобилей АВТОВАЗ планирует выпустить в феврале

Некомплектные автомобили тоже будут собираться.

Материалы по теме
Насколько сложно и дорого обслуживать китайский кроссовер в 2023-м

В феврале АВТОВАЗ выпустит около 18 тысяч автомобилей. Этот месяц станет последним, в течение которого на заводе действует шестидневная рабочая неделя. Планируется, что с конвейера ежедневно будут сходить до 900 автомобилей.

В феврале АВТОВАЗ будет выпускать седаны, лифтбеки и кросс-универсалы семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Некомплектные автомобили в предстоящем месяце автозавод тоже продолжит выпускать. Они будут отправляться на склад и доукомплектовываться по мере поступления компонентов.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров36
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: