В феврале АВТОВАЗ выпустит около 18 тысяч автомобилей. Этот месяц станет последним, в течение которого на заводе действует шестидневная рабочая неделя. Планируется, что с конвейера ежедневно будут сходить до 900 автомобилей.
В феврале АВТОВАЗ будет выпускать седаны, лифтбеки и кросс-универсалы семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Некомплектные автомобили в предстоящем месяце автозавод тоже продолжит выпускать. Они будут отправляться на склад и доукомплектовываться по мере поступления компонентов.
Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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