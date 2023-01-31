Стало известно, сколько автомобилей АВТОВАЗ планирует выпустить в феврале

Некомплектные автомобили тоже будут собираться.

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В феврале АВТОВАЗ выпустит около 18 тысяч автомобилей. Этот месяц станет последним, в течение которого на заводе действует шестидневная рабочая неделя. Планируется, что с конвейера ежедневно будут сходить до 900 автомобилей.

В феврале АВТОВАЗ будет выпускать седаны, лифтбеки и кросс-универсалы семейства Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Некомплектные автомобили в предстоящем месяце автозавод тоже продолжит выпускать. Они будут отправляться на склад и доукомплектовываться по мере поступления компонентов.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС