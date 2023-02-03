Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Началось все безобидно: сотрудник ДПС остановил минивэн Mercedes-Maybach для проверки документов…

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Проверка показала, что прежний владелец Майбаха написал заявление о прекращении регистрации, потому что новый собственник не поставил машину на учет. У сидевшего за рулем 57-летнего мужчины были обнаружены признаки опьянения и, как выяснилось, именно за пьянство за рулем он уже был лишен прав. От освидетельствования он отказался.

Для разбирательства полицейский пригласил мужчину в патрульную машину, где тот и предложил взятку, чтобы инспектор не привлекал его к ответственности. Несмотря на предупреждения, водитель положил в перчаточный ящик 2000 рублей. Однако на полицейском была нагрудная камера, которая все и зафиксировала.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машину отправили на штрафстоянку, а мужчину задержали и возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 264.1 (управление в нетрезвом виде при наличии судимости) и статье 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ. Это не считая административки по статье 12.1 КоАП РФ — отсутствие регистрации у автомобиля.

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Источник: МВД Медиа

Видео: YouTube / МВД Медиа