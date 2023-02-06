Оживляем севший аккумулятор: простой и бесплатный способ — журнал За рулем

Оживляем севший аккумулятор: простой и бесплатный способ

Морозное утро, заводим машину — а стартер не крутит. И под рукой, как назло, нет ни другой АКБ, ни бустера… Есть вариант!

Материалы по теме
Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин напомнили простейший способ оживить АКБ. Способ очень старый и совершенно бесплатный.

Все мы знаем, что холодная батарея практически не способна отдавать энергию — и у нас как раз такой случай. То ли дело теплая! Оживить батарею поможет теплая ванна!

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Снимаем АКБ с машины, заносим домой и ставим на 30–40 минут в тазик с горячей водой. Конечно, при этом клеммы батареи не должны контактировать с водой. Если у вас получится совместить процесс согревания с подзарядкой хотя бы слабеньким выпрямителем, дело пойдет быстрее.

Еще с десяток способов оживить аккумулятор.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash, depositphotos.com

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров46381
Оцените материал
1:—4

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: