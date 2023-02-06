Морозное утро, заводим машину — а стартер не крутит. И под рукой, как назло, нет ни другой АКБ, ни бустера… Есть вариант!

Материалы по теме Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин напомнили простейший способ оживить АКБ. Способ очень старый и совершенно бесплатный.

Все мы знаем, что холодная батарея практически не способна отдавать энергию — и у нас как раз такой случай. То ли дело теплая! Оживить батарею поможет теплая ванна!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Снимаем АКБ с машины, заносим домой и ставим на 30–40 минут в тазик с горячей водой. Конечно, при этом клеммы батареи не должны контактировать с водой. Если у вас получится совместить процесс согревания с подзарядкой хотя бы слабеньким выпрямителем, дело пойдет быстрее.

Еще с десяток способов оживить аккумулятор.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash, depositphotos.com