Ни уехать, ни уйти: суд запретил водителям покидать место ДТП — журнал За рулем

Ни уехать, ни уйти: суд запретил водителям покидать место ДТП

Даже оставленный «в залог» автомобиль ответственности с автовладельца не снимает.

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Нередки случаи, когда виновник ДТП в состоянии шока покидает место аварии. По его мнению, он не скрылся, так как остался его автомобиль, по которому вычислить владельца сотрудникам ГИБДД не составит никакого труда.

Однако суд внес разъяснения: водитель обязан оставаться на месте аварии лично. Закон четко прописывает порядок действий при ДТП. Водитель должен дождаться приезда сотрудников ГИБДД, составить протокол и соблюсти другие юридические требования. Если этим пренебречь, то наказание может быть самым суровым, вплоть до лишения прав.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Без вызова ГИБДД участники ДТП могут разъехаться, если они оформили европротокол.

В то же время далеко не каждая авария считается ДТП. Если, к примеру, пострадала только машина (вылетел с обочины, наехал на люк и т. п.), то это скорее личное ЧП. Даже врезаться в опору ЛЭП не считается ДТП, если опора не пострадала.

А вот если водитель сбил собаку, то следует остановиться и вызвать ГИБДД. Алгоритм действий здесь точно такой же, как и при обычном ДТП.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»

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