Теперь я таксист: угнал такси вместе с пассажиром (видео)

В окрестностях деревни Терентьево Красноярского края за один день произошли два странных случая угона.

Сначала хозяин белой Toyota Probox ненадолго отлучился, а тем временем злоумышленник сел на место водителя, воспользовался оставленными в замке ключами — и укатил. Впоследствии этот автомобиль был обнаружен полицией в кювете. Предполагается, что спустя несколько часов тот же самый гражданин совершил еще один угон. И тут уже в переплет попал пассажир такси.

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Honda Civic остановилась на АЗС, водитель вышел, оставив пассажира в салоне. Угонщик выждал момент и сел на место водителя. Как позднее пояснил сидевший на заднем сиденье мужчина, на его удивленный вопрос о «первом водителе» гость заявил, что теперь таксист — он. Проехав немного, пассажир попросил его высадить. Угонщик остановился, помог достать сумку из багажника и уехал.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK