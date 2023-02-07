Теперь я таксист: угнал такси вместе с пассажиром (видео) — журнал За рулем

Теперь я таксист: угнал такси вместе с пассажиром (видео)

В окрестностях деревни Терентьево Красноярского края за один день произошли два странных случая угона.

Материалы по теме
На «китайца» не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен

Сначала хозяин белой Toyota Probox ненадолго отлучился, а тем временем злоумышленник сел на место водителя, воспользовался оставленными в замке ключами — и укатил. Впоследствии этот автомобиль был обнаружен полицией в кювете. Предполагается, что спустя несколько часов тот же самый гражданин совершил еще один угон. И тут уже в переплет попал пассажир такси.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Honda Civic остановилась на АЗС, водитель вышел, оставив пассажира в салоне. Угонщик выждал момент и сел на место водителя. Как позднее пояснил сидевший на заднем сиденье мужчина, на его удивленный вопрос о «первом водителе» гость заявил, что теперь таксист — он. Проехав немного, пассажир попросил его высадить. Угонщик остановился, помог достать сумку из багажника и уехал.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров102
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: