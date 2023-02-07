«Отверточная» сборка машин приведет к деградации отечественного автопрома, считают на АВТОВАЗе

При этом на заводе в Санкт-Петербурге автопроизводитель начнет выпуск машин крупноузловым способом.

На совещании Союза машиностроителей России, прошедшем в Санкт-Петербурге, были подтверждены планы по переориентации бывшего завода Nissan на выпуск автомобилей Lada и следованию курсу повышения локализации производства.

По мнению участников совещания, меры отраслевого государственного стимулирования должны быть направлены на производство и продажу высоколокализованных продуктов.

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В случае бюджетной поддержки так называемой отверточной сборки последствиями станут неэффективность инвестиций в НИОКР, утрата инженерных компетенций и деградация отечественного машиностроения», — отметили на АВТОВАЗе по итогам рабочей встречи, в которой принял участие президент российского автоконцерна Максим Соколов.

Глава АВТОВАЗа озвучил, что начнет выпуск автомобилей Lada на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге во втором полугодии этого года. К 2025–2027 годам объемы производства планируется довести до 50–70 тысяч авто в год.

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Источник: АВТОВАЗ

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