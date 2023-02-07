Стало известно, когда «Москвич» начнет производство собственных автомобилей

Собственную российскую платформу электромобилей на базе завода «Москвич» планируется создать в течение двух лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Столичный градоначальник напомнил, что ранее президент РФ дал добро на создание в Москве кластера электромобилей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Мы, несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство Москвича на базе бывшего производства Renault. Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили», — поделился планами Собянин.
Сейчас завод «Москвич» осуществляет «отверточную» сборку двух моделей — бензинового кроссовера Москвич 3 и его электрической версии Москвич 3е. Обе модели уже появились у дилеров, причем электрическая версия — буквально на днях.
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Источник: НТВ
Фото: t.me/DtRoad
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