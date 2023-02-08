Потеют стекла в авто? Эксперт рассказал простой и эффективный способ — журнал За рулем

Потеют стекла в авто? Эксперт рассказал простой и эффективный способ

Основа — этиловый спирт, но его можно заменить на обыкновенную незамерзайку…

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин раскрыл рецепт, помогающий избежать запотевания стекол. Особого секрета из него никто никогда не делал, но метод поистине дедовский и в наши стремительные времена уже успел подзабыться. Важный нюанс: в отличие от простейшего мыльного антизапотевателя этот — морозостойкий!

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Его можно использовать при минусовых температурах — это именно то, что нам сейчас требуется. Итак, в 10 мл этилового спирта нужно добавить буквально две капли любого моющего средства для посуды. Этиловый спирт вы найдете в аптеке, но можно заменить его на обычную незамерзайку. Оба состава легко наносятся и отлично работают.

Еще пять способов избежать запотевания стекол.

Фото: Unsplash

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