Эксперт «За рулем» Алексей Ревин раскрыл рецепт, помогающий избежать запотевания стекол. Особого секрета из него никто никогда не делал, но метод поистине дедовский и в наши стремительные времена уже успел подзабыться. Важный нюанс: в отличие от простейшего мыльного антизапотевателя этот — морозостойкий!
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Его можно использовать при минусовых температурах — это именно то, что нам сейчас требуется. Итак, в 10 мл этилового спирта нужно добавить буквально две капли любого моющего средства для посуды. Этиловый спирт вы найдете в аптеке, но можно заменить его на обычную незамерзайку. Оба состава легко наносятся и отлично работают.
Еще пять способов избежать запотевания стекол.
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