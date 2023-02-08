Не дороже сотки: рассказываем, как найти отличную машину за 100 тысяч рублей

Конечно, напороться в этом ценовом сегменте на откровенный хлам вероятность велика, но наши советы помогут вам этого избежать.

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Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил обзор самых недорогих авто с пробегом в конце 2022 года, но на настоящий момент расклад по автомобилям, о которых мы хотим сказать, практически не изменился. Ведь это ВАЗ-2110 — неприхотливый, надежный и по нынешним временам очень недорогой автомобиль. Конечно, напороться на откровенный хлам вероятность велика, и поэтому рассказываем, как этого избежать.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

ВАЗ-2110 и его модификации лучше сопротивляются коррозии, чем «восьмерки» и «девятки», но осмотр кузова все равно проводим с пристрастием. Внутри — смотрим состояние ребер жесткости под порогами, лонжероны и чашки задней подвески.

Снаружи — первыми ржавеют нижние кромки дверей и арки задних колес.

В КП проверьте состояние второй передачи — эта болезнь перекочевала с «восьмого» семейства. Проверьте, не втыкается ли вторая с хрустом. Если это так, износилась муфта включения и ответные зубья на ступице шестерни.

А вот подвеска будет исправно служить даже в неидеальном состоянии. В любом случае, детали же для нее недороги, покупаются в любом магазине. Под капотом, скорее всего, будет впрысковый 1.5 (как у Самары) или 16-клапанный 1.6 — на машинах посвежее. За сумму около 100 тысяч рублей реально найти вполне бодрую «десятку» начала 2000-х годов. Хороший вариант!

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Фото: «За рулем»