Глава Citroen рассказал, когда закончится бум на кроссоверы

Внедорожники и кроссоверы очень популярны в Европе и США, но эта мода скоро пройдет.

Кончина внедорожника в скором будущем неизбежна, утверждает главный исполнительный директор Citroen Винсент Кобе.

За последние несколько лет на SUV приходилось 50% продаж всех новых автомобилей, но с массовым внедрением электромобилей тенденция изменится.

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Чтобы электромобили-внедорожники и кроссоверы хоть как-то ехали, придется увеличивать размер и вес их аккумуляторных батарей — а до бесконечности это делать невозможно.

В 1970-х годах автомобиль весил около 700 кг, сейчас средний вес составляет 1300 кг, ну не может же он весить больше 2 тонн завтра? Тогда ни о какой экологичности не может быть и речи.

Во всем мире скоро начнут ограничивать вес и размер батареи либо с помощью налогов, либо с помощью стимулов, либо просто доходчиво разъясняя, что владеть таким автомобилем — неприлично. На владельцев SUV начнут смотреть как на изгоев.

Он сравнил покупку большого внедорожника с огромной батареей с гигантским рюкзаком, предназначенным для многодневного похода.

Вы же не пойдете в офис с этим рюкзаком? Так зачем же вам ехать в офис на машине с тонной аккумулятора?» — говорит он.

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Источник: Auto Express

Фото: АГН «Москва»