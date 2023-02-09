Названа дата начала производства нового кроссовера Evolute в России — журнал За рулем

Названа дата начала производства нового кроссовера Evolute в России

Цена тоже уже известна.

Материалы по теме
Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Гибридный кроссовер Evolute i-Jet начнут выпускать на липецком заводе «Моторинвест» в мае 2023 года. Как сообщили в пресс-службе дилера «Авилон», они рассчитывают, что уже в июне новинка появится в автосалонах.

Предварительная стоимость Evolute i-Jet — около 5,5 млн рублей. За счет госпрограммы по льготному автокредитованию субсидия покупателю составит до 625 тыс. рублей.

Названа дата начала производства нового кроссовера Evolute в России

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер i-Jet — это перелицованная версия Seres SF5, который с 2020 года выпускается в Китае. Автомобиль оснащается «последовательно-гибридной» силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора SFG15TR и двух электродвигателей суммарной мощностью 646 л.с.

Производство электромобилей Evolute началось на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября прошлого года. Сейчас там собирают две модели — седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

Ранее управляющий партнер автопроизводителя «Моторинвест» Андрей Резников сообщил, что до конца года компания представит пять новых моделей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автоновости дня

Фото: АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров26
Оцените материал
0:0

Отзывы о Evolute i-Jet

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: