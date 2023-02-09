Названа дата начала производства нового кроссовера Evolute в России

Цена тоже уже известна.

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Гибридный кроссовер Evolute i-Jet начнут выпускать на липецком заводе «Моторинвест» в мае 2023 года. Как сообщили в пресс-службе дилера «Авилон», они рассчитывают, что уже в июне новинка появится в автосалонах.

Предварительная стоимость Evolute i-Jet — около 5,5 млн рублей. За счет госпрограммы по льготному автокредитованию субсидия покупателю составит до 625 тыс. рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер i-Jet — это перелицованная версия Seres SF5, который с 2020 года выпускается в Китае. Автомобиль оснащается «последовательно-гибридной» силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора SFG15TR и двух электродвигателей суммарной мощностью 646 л.с.

Производство электромобилей Evolute началось на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября прошлого года. Сейчас там собирают две модели — седан i-Pro и кроссовер i-Joy.

Ранее управляющий партнер автопроизводителя «Моторинвест» Андрей Резников сообщил, что до конца года компания представит пять новых моделей.

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Источник: Автоновости дня

Фото: АГН «Москва»