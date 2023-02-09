Назван кроссовер, который будет очень сложно продать — журнал За рулем

Назван кроссовер, который будет очень сложно продать

Известная марка, яркая внешность… Что же с ним не так?

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Ранее позиционировавшийся как компактвэн, с рестайлингом 2017 года, Peugeot 3008 переквалифицировался в кроссоверы. С одним большим допущением: полного привода у него так и не появилось, замечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов. При этом модель угодила в довольно высокий ценовой сегмент: машины 2017–2018 годов сейчас предлагают за 1,6–1,8 млн рублей.

За эти суммы на нашем рынке куда бодрее уходят корейские и европейские кроссы, имеющие к тому же менее яркую и даже немного эпатажную внешность, коей располагает «француз». Не в чести у нас и 150-сильные турбомоторы 1.6, отмеченные клеймом ненадежности.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Назван кроссовер, который будет очень сложно продать

Но эти движки на относительно свежих Peugeot 3008 уже не встретишь, так что если дизайн вам по вкусу, а полный привод не принципиален, вариант для покупки может оказаться не столь плохим… Но вот продать такую машину впоследствии будет довольно сложно.

Еще три кроссовера, от которых отворачиваются даже перекупы.

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Фото: Unsplash, За рулем

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