Светит лишение прав: как ГИБДД проводит скрытое патрулирование (видео) — журнал За рулем

Светит лишение прав: как ГИБДД проводит скрытое патрулирование (видео)

Профилактические мероприятия под названием «Встречная полоса. Обгон» с 7 по 10 февраля проводятся в Екатеринбурге.

Материалы по теме
Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Госавтоинспекция применяет метод скрытого патрулирования, в ходе которого особое внимание уделяется проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на встречку. Источник напоминает меры наказания: за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Повторное нарушение в этом случае наказывается лишением права управления автомобилем сроком на один год. Цель мероприятия «Встречная полоса. Обгон» — сокращение и профилактика ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK, МВД

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
3 факта про любимый автобус из детства

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров21
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: