Светит лишение прав: как ГИБДД проводит скрытое патрулирование (видео)

Профилактические мероприятия под названием «Встречная полоса. Обгон» с 7 по 10 февраля проводятся в Екатеринбурге.

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Госавтоинспекция применяет метод скрытого патрулирования, в ходе которого особое внимание уделяется проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на встречку. Источник напоминает меры наказания: за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

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Повторное нарушение в этом случае наказывается лишением права управления автомобилем сроком на один год. Цель мероприятия «Встречная полоса. Обгон» — сокращение и профилактика ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK, МВД