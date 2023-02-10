Производство новых версий седана IKCO Tara стартовало в Иране

V3 и V4 оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором, мощностью 115 л.с.
Версия Tara V3 получила новые задние фонари, антенну в виде плавника и люк.
В Tara V4 оснащение еще богаче: там новые сиденья, центральная консоль, кнопки управления стеклоподъемниками и ниша для смартфона.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В Tara V4 с автоматической коробкой передач также есть функция открытия багажника махом ноги, фотохромное зеркало, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, камера заднего вида и подсветка солнцезащитного козырька водителя.
Это тот седан, который, скорее всего, привезут в Россию.
Напомним, компания Iran Khodro представила седан Tara, построенный на базе Peugeot 301, на выставке MIMS-2022 в Москве в августе прошлого года.
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Источник: Charkhan.com
Фото: charkhan.com
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