Производство новых версий седана IKCO Tara стартовало в Иране

Иранский автопроизводитель Iran Khodro выпустил новые версии седана IKCO Tara Sal: V3 и V4. Первая - с 5-ступенчатой механической коробкой передач, вторая - с автоматической «шестиступкой». Эти версии не заменят старые, их будут выпускать параллельно.

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V3 и V4 оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором, мощностью 115 л.с.

Версия Tara V3 получила новые задние фонари, антенну в виде плавника и люк.

В Tara V4 оснащение еще богаче: там новые сиденья, центральная консоль, кнопки управления стеклоподъемниками и ниша для смартфона.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Tara V4 с автоматической коробкой передач также есть функция открытия багажника махом ноги, фотохромное зеркало, подогрев сидений водителя и переднего пассажира, камера заднего вида и подсветка солнцезащитного козырька водителя.

Это тот седан, который, скорее всего, привезут в Россию.

Напомним, компания Iran Khodro представила седан Tara, построенный на базе Peugeot 301, на выставке MIMS-2022 в Москве в августе прошлого года.

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Источник: Charkhan.com

Фото: charkhan.com