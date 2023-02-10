«Неправильное решение»: автоэксперт оценил переориентацию госпрограммы — журнал За рулем

«Неправильное решение»: автоэксперт оценил переориентацию госпрограммы

От изменений пострадают и отечественные производители автомобилей, и сами покупатели.

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По данным СМИ, покупателям перестали предоставлять субсидии по госпрограмме на покупку бензиновых авто. Дилеры объясняют это тем, что программа переориентирована на поддержку электрокаров.

Минпромторг информацию не подтверждает, но и не опровергает полностью, делая акцент на том, что «в зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса».

Насколько ощутимо решение о переориентации госпрограммы на поддержку электрокаров ударит по производителям автомобилей с ДВС, в первую очередь по АВТОВАЗу, а также по потребителям, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он отметил, что как только будет принято такое решение, трафик покупателей в дилерских салонах АВТОВАЗа упадет минимум в два раза. Соответственно, у производителя настолько же упадут продажи.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Неправильное решение»: автоэксперт оценил переориентацию госпрограммы
«Это принципиальная вещь, и если действительно программа будет переориентирована на электрокары, и все отпущенные деньги будут переложены в „электрический карман“, то это будет, на мой взгляд, неправильное решение по двум причинам. Первая: при субсидировании на покупку электромобилей поддержка оказывается людям с более высоким уровнем дохода, потому что электрокары стоят дороже их бензиновых аналогов процентов на 20–30. И, таким образом, мы не даем шанса тем, кто наскребает на покупку даже самой дешевой бензиновой машины.

Вторая причина: на данный момент у нас нет ни одного локально производимого электромобиля, все, что выпускается, — это сборка из китайских машинокомплектов. Если мы субсидируем их, то фактически поддерживаем сторонних зарубежных производителей, в данном случае китайских. При этом не поддерживая свое производство, на котором выпускают высоколокализованные автомобили. А ведь по госпрограмме субсидирования деньги не только отдаются, но еще и возвращаются обратно в казну благодаря налоговым поступлениям всех уровней».

Максим Кадаков выразил мнение, что с точки зрения развития автопроизводства переориентация в сторону электромобилей не совсем правильная. Пока на электрокары очень ограниченный спрос, покупатели таких машин — люди с более «тугим кошельком», это может быть второй или даже третий автомобиль в семью.

А люди, которые покупают один-единственный автомобиль, на электрокар решиться сейчас не могут, уточнил автоэксперт. Потому что им пока не понятно, как заряжать, как ездить зимой, как покрывать большие расстояния. Поэтому если стоит задача купить единственный автомобиль в семью, то предпочтение отдадут бензиновому.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС и «За рулем»

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