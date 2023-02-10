Программа льготного автокредитования может быть скорректирована

Минпромторг ориентируется на ситуацию на авторынке.

Накануне в СМИ прошла информация, что по госпрограмме льготного автокредитования перестали оформлять субсидии на приобретение бензиновых автомобилей. Минпромторг поспешил заверить, что пока условия программы не менялись, но не исключил, что в зависимости от развития ситуации на авторынке параметры могут быть скорректированы.

Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса», — рассказали в министерстве.

В Минпромторге подтвердили, что объемы финансирования по программе льготного автокредитования останутся на утвержденном уровне — 5,1 млрд рублей.

Накануне было объявлено, что в этом году производство электромобилей увеличится в девять раз — планируется выпустить 18 тыс. электрокаров.

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Источник: Известия

Фото: depositphotos.com