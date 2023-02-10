Взял за миллион, продал так же (или дороже!) - эксперт назвал такой кроссовер

Современные кроссоверы разные, несмотря на сходный типаж: одни на длинной дистанции расстраивают капризными турбомоторами, другие - ненадежными вариаторами...

Но есть и такие, которые сохраняют стойкость долгие годы. С годами они, конечно, утрачивают былой лоск и часть первоначальной стоимости, но ресурс агрегатов у них по-прежнему высок, что впоследствии и создает реноме.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев называет одним из ярких представителей этого немногочисленного племени кроссовер Toyota RAV4. За 1–1,5 млн можно купить машину 2011–2014 годов, то есть позднюю рестайлинговую машину третьего поколения или раннюю четвертого.

Версии на МКП редки, но если машина возрастная, ценится именно с такой трансмиссией. Если присматриваетесь к вариатору, лучше убедитесь, что его перебрали или заменили незадолго до продажи.

Идеальный вариант машины четвертого поколения — с бензиновым мотором 2.5 и АКП. Дизель — выбор спорный.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ликвидность RAV4 просто потрясающая — востребованы даже машины старше 15 лет. А вот язык цифр: в 2021 году трехлетняя машина продавалась на 13% дороже, чем стоила при покупке новой. Скорее всего, поездив на RAV4 несколько лет, вы продадите ее без особых проблем и потерь.