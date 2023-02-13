Неожиданная помощь: экскаватор протянул руку фуре (видео)

Чудеса высшего пилотажа на экскаваторах не видел в наши времена разве что ярый противник интернета. Но в этот раз речь не о постановочных трюках.

История, прямо скажем, не новая, но по нынешним временам проявления простой человеческой доброты столь редки, что ценятся на вес золота и доступны далеко не всем.

Поэтому посмотрим видео как пример того, как должны поступать настоящие мужчины. Они помогают просто потому, что могут.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ситуация: узкая зимняя двухполоска, съезды и объезды скрыты под толстенными гребнями грязного снега, напряженный, еле ползущий трафик… В попутном нам направлении застревает фура, грозя превратить путь к точке назначения в бесконечное стояние в пробке… И только взгляните, что делает встречный экскаватор!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK