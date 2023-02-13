Какие аксессуары опасны для водителя? Объясняет автоинструктор

Когда находишься за рулем, лучше от них отказаться.

Руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай предупредил, что металлические браслеты на руке, а также другие аксессуары, вроде заколок, очков и колец, могут нанести тяжелую травму во время ДТП.

К примеру, заколка в такой ситуации может оказаться в определенном положении и воткнуться острым краем в голову, предостерег автоинструктор.

Металлический браслет тоже может впиться в кожу и перерезать вены. Любой металлический или стеклянный предмет, который находится на человеке или висит на торпедо, может стать источником неприятностей», — пояснил Колонтай.

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Очки могут тоже покалечить водителя, если, к примеру, в момент ДТП сработали подушки безопасности. Поскольку выскакивает подушка за доли секунды, она может успеть ударить по очкам, и осколки травмируют водителя. Безопаснее размещать очки на кончике носа, чтобы при ударе они успели слететь. Но и это не гарантия от травмы, сожалеет эксперт.

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Источник: Газета.ru

Фото: pxhere.com