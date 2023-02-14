Минпромторг: поставки иранских машин в Россию невозможны

Причина в том, что сертификатов на них все еще нет.

Материалы по теме Иранские авто в России — чего от них ждут покупатели

Иранские автомобили не сертифицированы в России, поэтому их поставки в страну пока невозможны. Соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, сообщили в ведомстве.

Так что все рассуждения о том, у каких моделей и брендов есть перспектива в России, оказались преждевременными.

Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

О том, что интерес иранских автопроизводителей к российскому авторынку есть, ранее сообщали и в самом ведомстве.

Посол России в Иране Алексей Дедов рассказал, что автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тыс. автомобилей, а компания Saipa — более 20 тысяч машин в год.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash, скриншот видео VK