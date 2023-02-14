Инея на стеклах не будет: простой способ, не требующий затрат

Теперь вы понимаете, что ваш сосед не странный, он просто знает этот лайфхак!

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин описал для вас все процедуры, помогающие автомобилю и вам легче преодолеть морозы.

Среди них есть довольно хитрые, а есть очень простые, но при этом суперэффективные.

Известная проблема: поставили машину на парковку вечером, а пришли с утра — стекла покрыты плотным слоем инея! На работу сегодня точно не успеть вовремя…

Но это не повторится, если соблюсти элементарное правило: поставив машину на стоянку, на несколько минут откройте двери, чтобы выпустить наружу теплый влажный воздух.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, вам помогут:

отопитель, выключенный незадолго до окончания поездки;

удаленная из резиновых ковриков вода.

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