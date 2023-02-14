Инея на стеклах не будет: простой способ, не требующий затрат

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин описал для вас все процедуры, помогающие автомобилю и вам легче преодолеть морозы.
Среди них есть довольно хитрые, а есть очень простые, но при этом суперэффективные.
Известная проблема: поставили машину на парковку вечером, а пришли с утра — стекла покрыты плотным слоем инея! На работу сегодня точно не успеть вовремя…
Но это не повторится, если соблюсти элементарное правило: поставив машину на стоянку, на несколько минут откройте двери, чтобы выпустить наружу теплый влажный воздух.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Кроме того, вам помогут:
- отопитель, выключенный незадолго до окончания поездки;
- удаленная из резиновых ковриков вода.
Другие способы облегчить себе и автомобилю жизнь в зимний период.
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Фото: depositphotos.com
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