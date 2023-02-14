Лада Веста получила новую панель приборов — журнал За рулем

Лада Веста получила новую панель приборов

У АВТОВАЗа уже есть патент не нее.

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Для модели Lada Vesta АВТОВАЗ запатентовал новый интерфейс приборной панели, сообщается на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Именно АВТОВАЗ указан как правообладатель новой комбинации приборов.

Как видно на изображениях, на приборной панели будет довольно много разнообразной полезной информации для водителя. В частности, на экране могут показывать незакрытые двери машины, среднюю скорость автомобиля, запас хода, часы, средний расход топлива, предупреждения о неисправностях, датчик температуры топлива и другое.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Лада Веста получила новую панель приборов

Панель можно настроить под передачу информации на двух языках на выбор. Также по желанию на некоторые из параметров можно будет запрограммировать звуковое оповещение.

Источник: ФИПС

Фото: «За рулем», Роспатент

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