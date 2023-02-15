Актрису Анну Большову признали невиновной в наезде на женщину

Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой в ДТП под Калугой.
По версии полицейских, мужчина на своем автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Вывел ее из машины на улицу и положил поперек проезжей части. Через некоторое время на нее наехал автомобиль Анны Большовой. В результате ДТП женщина скончалась на месте.
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В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Калужской области.
В действиях мужчины усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Справка
Трагедия произошла 14 октября в Калужской области — на неосвещенном участке дороги Анна Большова сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко. Актриса вызвала скорую, но пострадавшая скончалась до ее приезда. В организме погибшей обнаружен алкоголь.
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Источник: УМВД России по Калужской области
Фото: соцсеть Анны Большовой
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