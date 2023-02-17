Еще один китайский кроссовер будут продавать в России

Начало продаж Geely Mоnjaro запланировано на апрель.

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Автомобили Geely Mоnjaro появятся у российских дилеров нынешней весной.

«Стоимость флагманского кроссовера будет объявлена ближе к старту продаж», сообщили в Geely Motors Russia.

Эксперты предполагают, что она будет выше, чем у кроссовера Geely Tugella, с которым новичок делит платформу. В России Tugella продается по цене от 4 млн рублей.

Geely Monjaro будет исключительно полноприводным. У кроссовера тот же двигатель, что и у Tugella, — двухлитровый JLH-4G20TDB с турбонаддувом мощностью 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Автомобили комплектуются коробкой-автоматом.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Базовая версия Monjaro идет со светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон, системой климат-контроля, помощью при движении на спуске и на подъеме, цифровой приборной панелью на 10 дюймов и центральным монитором на 12,3 дюйма.

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Источник: Автостат

Фото: Geely