Помните этот ЛиАЗ из детства? Вот в чем секрет его мягкого хода! — журнал За рулем

Помните этот ЛиАЗ из детства? Вот в чем секрет его мягкого хода!

Ни у одного отечественного автобуса в конструкции подвески не было таких элементов — ни до ЛиАЗа, ни после...

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Эксперт «За рулем» Сергей Канунников в рамках ретротеста автобуса ЛиАЗ-677 вспомнил немало интересных особенностей этой машины, знакомой каждому из нас с детства. И одна из таковых особенностей — наверное, наиболее узнаваемая для нас, как для пассажиров — это плавность хода. Ни один автобус тех лет не обладал такой мягкостью, да и сейчас ее не сыскать... Все дело в том, что в подвеске ЛиАЗ-677 использовались пневмобаллоны — в инструкции по ремонту и эксплуатации они именовались пневморессорами.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Это же решение использовалось на американских Greyhound, но шибко распространенным не было даже в Штатах. А у нас... ЛиАЗы колесили по всем городам, и ход у них был столь мягким, что машина раскачивалась на пологих волнах асфальта, как корабль, а в поворотах изрядно кренилась на бок. Но именно эта «корабельная» особенность не пропускала в салон автобуса ни одного удара, какая бы выбоина не оказалась под колесом.

Еще три удивительных факта о любимом автобусе из детства.

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