3 факта про любимый автобус из детства

У этого автобуса было прозвище «скотовоз». Конечно же, обидное, если учесть, насколько передовым был в 1960-х годах ЛиАЗ-677. Но, увидев его в час пик, а тем более прокатившись на нем, прижатым к поручню, никакого другого слова не подбирается. Но виноват в том был, конечно же, не автобус, а, пожалуй, расписание, недостаток личных автомобилей и многое другое.
Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников вспомнил несколько интересных фактов о «том самом» ЛиАЗе, и вот три самых забавных из них.
Залейся!
Дизельный мотор подобрать автобусу не удалось, поэтому на него установили бензиновый двигатель и совсем не заботились об экономии топлива — оно в СССР на момент создания ЛиАЗ-677 стоило копейки.
Это был мотор V8 ЗИЛ-375ЯТ рабочим объемом 7 л и мощностью 180 л.с. По паспорту двигатель расходовал 40 литров на 100 км пути, но на деле в трубу вылетали все 50.
Две ступени
Для междугородних перевозок автобус не годился. Его проектировали для городов, поэтому оснастили автоматической коробкой передач разработки НАМИ и ЛАЗ. Передач было две с соотношением 1,79 и 1,00. Автобус с этим автоматом ничто не могло остановить! Он при битком набитом салоне медленно, но верно въезжал в любую горку, постепенно сбавляя скорость до пешеходной. Но ехал и даже не думал останавливаться.
Внутри страны с 1968 года ЛиАЗы-677 поставляли только с автоматом, а на экспорт гнали автобусы с механикой, предлагая автомат в качестве опции.
Езда по воздуху
В подвеске ЛиАЗ-677 использовались пневмобаллоны (пневморессоры), чего не было ни у одного отечественного автобуса. Такие же баллоны устанавливали на американских междугородних автобусах Greyhound, но больше таким решением не баловался никто.
Поэтому ход у ЛиАЗа был очень мягким, и он плавно раскачивался на кочках и ямах, заваливаясь в поворотах. Из-за этого ехать в автобусе не держась за поручень было невозможно даже сидя — поэтому у всех сидений на спинках были поручни во всю длину, от окон до прохода. Но зато ни один удар колеса о выбоину не проникал в салон.
Узнать больше интересных фактов о ЛиАЗе-677 и о похожих на него иностранных автобусах вы можете в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Mazda снимет с производства популярный кроссовер — в 2022 году это была самая продаваемая модель марки, и тем непонятнее планы автопроизводителя.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Материал подготовлен по мотивам статьи «Городские новости» Сергея Канунникова, опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем».
Фото: «За рулем»