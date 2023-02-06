3 факта про любимый автобус из детства

Это был самый массовый автобус СССР. Всего выпустили 194 197 готовых автобусов и машинокомплектов. Вы наверняка на таком ездили. И не раз.

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У этого автобуса было прозвище «скотовоз». Конечно же, обидное, если учесть, насколько передовым был в 1960-х годах ЛиАЗ-677. Но, увидев его в час пик, а тем более прокатившись на нем, прижатым к поручню, никакого другого слова не подбирается. Но виноват в том был, конечно же, не автобус, а, пожалуй, расписание, недостаток личных автомобилей и многое другое.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников вспомнил несколько интересных фактов о «том самом» ЛиАЗе, и вот три самых забавных из них.

Залейся!

Дизельный мотор подобрать автобусу не удалось, поэтому на него установили бензиновый двигатель и совсем не заботились об экономии топлива — оно в СССР на момент создания ЛиАЗ-677 стоило копейки.

Это был мотор V8 ЗИЛ-375ЯТ рабочим объемом 7 л и мощностью 180 л.с. По паспорту двигатель расходовал 40 литров на 100 км пути, но на деле в трубу вылетали все 50.

Две ступени

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Для междугородних перевозок автобус не годился. Его проектировали для городов, поэтому оснастили автоматической коробкой передач разработки НАМИ и ЛАЗ. Передач было две с соотношением 1,79 и 1,00. Автобус с этим автоматом ничто не могло остановить! Он при битком набитом салоне медленно, но верно въезжал в любую горку, постепенно сбавляя скорость до пешеходной. Но ехал и даже не думал останавливаться.

Внутри страны с 1968 года ЛиАЗы-677 поставляли только с автоматом, а на экспорт гнали автобусы с механикой, предлагая автомат в качестве опции.

Езда по воздуху

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В подвеске ЛиАЗ-677 использовались пневмобаллоны (пневморессоры), чего не было ни у одного отечественного автобуса. Такие же баллоны устанавливали на американских междугородних автобусах Greyhound, но больше таким решением не баловался никто.

Поэтому ход у ЛиАЗа был очень мягким, и он плавно раскачивался на кочках и ямах, заваливаясь в поворотах. Из-за этого ехать в автобусе не держась за поручень было невозможно даже сидя — поэтому у всех сидений на спинках были поручни во всю длину, от окон до прохода. Но зато ни один удар колеса о выбоину не проникал в салон.

Узнать больше интересных фактов о ЛиАЗе-677 и о похожих на него иностранных автобусах вы можете в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи «Городские новости» Сергея Канунникова, опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»