АВТОВАЗ рассчитывает выйти на внешние рынки

Переговоры об экспорте уже ведутся.

АВТОВАЗ рассчитывает, что уже в этом году сможет выйти на новые рынки.

Как заявил президент автогиганта Максим Соколов, уже предпринимаются активные действия, чтобы заявить о себе за пределами России.

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Мы рассчитываем, что со следующего года экспорт начнет активно восстанавливаться, и при этом уже в этом году принимаем активные действия, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближнеазиатском, даже на Ближнем Востоке. Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока», — отметил глава АВТОВАЗа.

Ранее Соколов озвучил планы по экспорту в 2023 году 20 тысяч автомобилей Lada.

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Источник: Россия 24

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