АВТОВАЗ рассчитывает выйти на внешние рынки — журнал За рулем

АВТОВАЗ рассчитывает выйти на внешние рынки

Переговоры об экспорте уже ведутся.

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АВТОВАЗ рассчитывает, что уже в этом году сможет выйти на новые рынки.

Как заявил президент автогиганта Максим Соколов, уже предпринимаются активные действия, чтобы заявить о себе за пределами России.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мы рассчитываем, что со следующего года экспорт начнет активно восстанавливаться, и при этом уже в этом году принимаем активные действия, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближнеазиатском, даже на Ближнем Востоке. Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока», — отметил глава АВТОВАЗа.

Источник: Россия 24

Фото: depositphotos.com

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