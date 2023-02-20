Возвращения не будет: идею штрафа за среднюю скорость раскритиковали

Подобная практика приносит больше вреда, чем пользы. И это уже подтверждено экспериментально.

Минтранс РФ выступил за возвращение штрафов за превышение средней скорости.

Однако руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв данную идею не поддерживает. По его словам, проведенные эксперименты показали обратный эффект.

«Все говорят, что такой контроль позволяет делать движение более равномерным, на самом деле водитель, пытаясь избежать штрафа за среднюю скорость, в одном месте на участке едет 130 км/ч, на другом 70, на третьем 90, создавая аварийные ситуации», — пояснил парламентарий.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Москвичев полагает, что возвращение контроля средней скорости создаст множество спорных ситуаций, и в результате 55 миллионов россиян, управляющих автомобилями, должны будут ходить по судам.

Он добавил, что никаких обращений комитета по данному вопросу не планируется.

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Источник: КоммерсантЪ