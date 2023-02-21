Хотите иномарку за миллион? Вот универсальный совет по выбору

Эксперты посоветовали, на чем лучше остановить свой выбор.

Найти хороший автомобиль в ценовом диапазоне до миллиона рублей еще можно, но сложно. На вторичном рынке иномарок таких практически не осталось.

В то же время руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев не рекомендует покупать в бюджете до 1 млн рублей «премиальные» немецкие, европейские, американские марки старше 10–13 лет .

Он советует сделать выбор в пользу зарекомендовавших себя с точки зрения надежности и низкой стоимости обслуживания корейских (Kia Ceed, Rio Sportage, Hyundai Solaris, Sonata, Santa Fe) или японских (Mitsubishi ASX, Outlander, Nissan Tiida, Teana, Toyota Camry, Corolla) моделей.

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Директор направления ГК «Прагматика» Александр Сурков тоже отмечает, что в этой ценовой категории большинство топовых подержанных иномарок — с пробегом 100 тысяч и более километров. А потому он рекомендует обратить внимание на более простые, но не менее надежные машины.

В данном диапазоне актуальны для приобретения будут автомобили с небольшим пробегом, такие как Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Sandero и Duster 2016–2019 годов выпуска. Эти автомобили достаточно распространены, по ним у дилеров есть кузовные запчасти, а у самих машин нет «детских» болезней», — объяснил эксперт свой выбор.

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Источник: Автостат