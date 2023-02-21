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Новый сигнал укажет, что за поворотом по направлению движения расположен пешеходный переход, и там могут переходить дорогу.
В тестовом режиме сигнал уже работал в ряде регионов и показал свою эффективность, снизив опасность аварий. Теперь его применят по всей России.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Отметим, что белая стрелка несет лишь дополнительную информацию, уступать на переходе водитель обязан и так. Это должно привлечь внимание водителей и сократить число аварий с участием пешеходов.
За нарушение сигналов светофора предусмотрены штрафы — от 800 до 5000 рублей.
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Источник: «Прайм»
Фото: скриншот видео vesti.ru
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