1 марта появится новый сигнал светофора — «белый пешеход» — журнал За рулем

1 марта появится новый сигнал светофора — «белый пешеход»

Стрелка белого цвета с изображением пешехода не вводит новых правил и лишь несет дополнительную информацию для водителя.

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Новый сигнал укажет, что за поворотом по направлению движения расположен пешеходный переход, и там могут переходить дорогу.

В тестовом режиме сигнал уже работал в ряде регионов и показал свою эффективность, снизив опасность аварий. Теперь его применят по всей России.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Отметим, что белая стрелка несет лишь дополнительную информацию, уступать на переходе водитель обязан и так. Это должно привлечь внимание водителей и сократить число аварий с участием пешеходов.

1 марта появится новый сигнал светофора — «белый пешеход»

За нарушение сигналов светофора предусмотрены штрафы — от 800 до 5000 рублей.

Источник: «Прайм»

Фото: скриншот видео vesti.ru

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