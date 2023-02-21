Aurus нацелился на Ближний Восток

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Aurus наиболее перспективными считает для себя страны Персидского залива. А до конца этого года первый сервисный центр российского производителя планируется открыть в ОАЭ.
И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам», — сказал Мантуров.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
О поставках на экспорт Aurus заявил в прошлом году. В частности, партия представительских седанов Senat прибыла в Объединенные Арабские Эмираты и страны Персидского залива.
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Источник: Известия
Фото: https://t.me/aurusmotors
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