Aurus нацелился на Ближний Восток — журнал За рулем

Aurus нацелился на Ближний Восток

До конца года первый сервисный центр планируется открыть в ОАЭ.

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Aurus наиболее перспективными считает для себя страны Персидского залива. А до конца этого года первый сервисный центр российского производителя планируется открыть в ОАЭ.

И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам», — сказал Мантуров.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

О поставках на экспорт Aurus заявил в прошлом году. В частности, партия представительских седанов Senat прибыла в Объединенные Арабские Эмираты и страны Персидского залива.

Источник: Известия

Фото: https://t.me/aurusmotors

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