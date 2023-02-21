Водители нарушили ПДД на 136,8 млрд руб.: ГИБДД подвела итоги года — журнал За рулем

Водители нарушили ПДД на 136,8 млрд руб.: ГИБДД подвела итоги года

Но зато с безопасностью на дорогах стало лучше.

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За это водителей чаще всего штрафовали в 2022 году

Количество постановлений за нарушения ПДД выросло в 2022 году на 12% и превысило 200 млн, следует из статистики ГИБДД. Общая сумма штрафов составила 136,8 млрд руб. (+6,7%).

Более трети из них приходится на Москву и Подмосковье. Вместе с тем, выросло и число должников, не оплативших постановления: судебные приставы возбудили на 12,8% больше исполнительных производств, взыскав с граждан более 17 млрд рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

90% всех постановлений вынесено с помощью камер — 183,5 млн (+14%). Самих автоматических комплексов на дорогах тоже стало больше — 25 тыс., в 2021 году их было чуть более 23 тысяч.

Штрафов, вынесенных инспекторами на месте нарушения, а также предупреждений зарегистрировано меньше — на 7% (16 млн) и 10% (530 тыс.) соответственно.

При этом число аварий на дорогах сократилось: в январе-декабре 2022 года произошло около 126,7 тыс. ДТП (-5%), в которых погибло 14,1 тыс. человек (-4,7%), ранено — 159,6 тыс. человек (-4,9%).

На конец 2022 года камеры фиксировали 59 типов нарушений, включая сложные:

  • езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней
  • непристегнутый ремень и использование телефона без hands free.
  • непропуск пешеходов на переходах
  • остановку на «вафельной» разметке

Источник: «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com

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